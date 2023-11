D. Américo Aguiar espera que Operação Influencer não desvie atenções dos problemas

O cardeal D. Américo Aguiar espera que a Operação Influencer não desvie as atenções das propostas que são realmente importantes para as eleições de 10 de março do próximo ano.

Em declarações à margem de uma vigília em defesa do Serviço Nacional de Saúde, em Setúbal, o bispo da cidade pediu aos partidos para não deixarem de discutir os problemas dos portugueses.

“Tenho muita pena se andarmos até 10 de março a discutirmos os casos ou o caso. É importante discutirmos os problemas dos portugueses e discutirmos as soluções que cada partido tem para Portugal e para os portugueses”, diz, pedindo que não, que “cada um vote na cara de pessoa que é simpática”, mas que se escolha um “projeto para Portugal”.

D. Américo Aguiar critica ainda aqueles que usam a Operação Influencer como forma de descredibilizar toda a classe política.

“Lamento que isto sirva para um discurso de que os políticos são todos ladrões, vigaristas, que é tudo igual. Isto não ajuda a tomar opções de cabeça fria para o melhor para Portugal e para os portugueses. Peço - e rezo - que tudo se esclareça. Que quem cometeu falhas, que a justiça diga”, afirmou.

Quanto à crise no SNS, e que o levou até a uma vigília em frente ao hospital de Setúbal, o cardeal apelou a um consenso entre os sindicatos médicos e o governo.

“Nenhum português está isento e nem está contra, nem está a leste daquilo que são os problemas que infelizmente vivemos em volta do Serviço Nacional de Saúde. Não estou na mesa das negociações e não conheço diretamente os dossiers, mas gostava e peço que cada uma das partes tenha a transparência da verdade”, acrescentou.