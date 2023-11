Escuteiros lançam livro sobre afetividade e sexualidade

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) lança, esta quinta-feira, o livro "Lugares da Afetividade e da Sexualidade na Configuração da Identidade Pessoal”, coordenado por Américo Pereira, professor de filosofia da Universidade Católica.

O conjunto de textos de diversos autores, sobre temas como a ideologia de género e a homossexualidade, surge no âmbito do projeto “Entre Linhas”, uma iniciativa do CNE que pretende sensibilizar os educadores para os temas da afetividade e sexualidade.

“Foi neste contexto que, em janeiro passado, realizámos um simpósio sobre o mesmo tema, cujas comunicações estão agora vertidas neste livro, e às quais juntámos mais três textos”, explica o padre Luís Marinho, coordenador do “Entre Linhas”.

“Como é que a afetividade e a sexualidade de cada pessoa se configuram no seguimento de Cristo, dentro da proposta da Igreja Católica, é o tema fundamental o livro”, diz o sacerdote.

“[A obra] procura trazer para a luz da reflexão, da palavra de Deus, da tradição da Igreja Católica esta dimensão tão importante da vida humana, que é a dimensão da afetividade e da sexualidade”, diz o padre Luis Marinho, acrescentando que a obra procura “ouvir diferentes perspetivas científicas e de horizontes existenciais sobre os valores que as pessoas têm para as suas vidas”.

“É urgente, no contexto cultural que nos é dado a viver, que a Igreja encontre estes aprofundamentos”, refere o padre Luis Marinho. E acrescenta: “O relatório do Sínodo diz que há perspetivas da antropologia cristã que se mostram incapazes de captar problemáticas contemporâneas, e é isto que é preciso: uma reflexão que verdadeiramente entre em diálogo com estas problemáticas. Não se trata de mudar a doutrina. Como diz o Papa Francisco, [trata-se de] um aprofundamento e um desenvolvimento da própria doutrina.”