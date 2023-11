Crise política "é terreno fértil para populismos", alertam bispos

Os bispos portugueses manifestaram esta quinta-feira preocupação com a situação política do país.



Embora admita que a democracia não está em causa, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, alerta que se trata de uma situação "fértil" para o aparecimento de populismos e que o caminho não é por aí, apelando aos portugueses para não ficarem à margem do processo.

“Todos nós acompanhamos com preocupação aquilo que se vai passando e pretendemos também ter esclarecimentos mais aprofundados e clarificadores sobre as razões de tudo isto, mas não creio que a nossa democracia esteja minimamente em causa”, afirma D. José Ornelas.

“Agora, a credibilidade e a plausibilidade que nós pretendemos todos das instituições públicas é preciso que não venha a menos nesta situação. Não creio que sejamos um país ingovernável, mas este é um terreno fértil para populismos. Não é por essa via que se vai e o apelo que fazia é que não nos deixemos desmotivar”, sublinha o também bispo de Leiria-Fátima.

O presidente da Conferência Episcopal adiantou que está empenhada em apoiar as vítimas de abusos através do Grupo Vita, nomeadamente através do pagamento de consultas.

“O que está assumido pela Conferência Episcopal em relação ao conjunto das dioceses é o pagamento das consultas. Isso vai ser visto pelas comissões locais e pelo Grupo Vita. Dificilmente se pode fazer um quadro unitário, porque cada caso é um caso e tem de ser tratado com essas pessoas”.