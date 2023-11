Papa pede aos jovens que usem redes sociais para distribuir “esperança”

O Papa convida os jovens a não terem medo de testemunhar Cristo, e pede que usem as redes sociais para serem “semeadores” de esperança. O desafio consta da mensagem para a celebração anual da Jornada Mundial da Juventude, que este ano será a 26 de novembro. Desde 2021 que, por decisão de Francisco, a JMJ passou a ser assinalada na Solenidade de Cristo Rei - que encerra o ano litúrgico no calendário católico - e não, como até aí, no domingo de Ramos.

Lembrando que os jovens são "a alegre esperança de uma Igreja e de uma humanidade sempre em caminho", o Papa diz que essa esperança deve ser alimentada por opções concretas quotidianas. “Dou um exemplo: nas redes sociais, parece mais fácil compartilhar notícias más do que notícias de esperança. Assim deixo-vos uma proposta concreta: tentai compartilhar cada dia uma palavra de esperança. Tornai-vos semeadores de esperança na vida dos vossos amigos e de quantos vos rodeiam”, para que essa esperança seja "uma pequena lanterna para os outros”, sublinha.

“A esperança cristã, não a podemos guardar para nós, como um belo sentimento, visto que se destina a todos. Aproximai-vos em particular dos vossos amigos que talvez aparentemente sorriam, mas por dentro choram, carentes de esperança. Não vos deixeis contagiar pela indiferença e pelo individualismo: permanecei abertos como canais por onde a esperança de Jesus possa fluir e difundir-se nos ambientes onde viveis”, escreve o Papa.

O texto divulgado pelo Vaticano aprofunda o tema ‘Alegres na esperança’. Mas, para Francisco a esperança "não é um otimismo fácil”, mas “é a certeza, enraizada no amor e na fé, de que Deus nunca nos deixa sozinhos".

"Vivemos num tempo em que para muitos, mesmo jovens, a esperança parece ser a grande ausente”, sublinha o Papa, referindo as “experiências de guerra, violência, bullying e várias formas de mal-estar”, que provocam “desespero, o medo e a depressão”, que levam muitos a sentirem-se “como que encerrados numa prisão escura, incapazes de ver os raios do sol. Demonstra-o dramaticamente a elevada taxa de suicídio entre os jovens de vários países. Em semelhante contexto, como se pode experimentar a alegria e a esperança, de que fala São Paulo?", pergunta.

"Uma parte da resposta de Deus", diz o Papa, está em cada um, fazendo "nascer a alegria e a esperança, mesmo onde parece impossível". E dá como exemplo o filme "A vida é bela", de Roberto Benigni, que retrata como um jovem pai consegue, "com delicadeza e imaginação, transformar a dura realidade" dos horrores da II Guerra Mundial e do trágico cenário dos campos de concentração, ao proteger o filho com “olhos de esperança”.

“A esperança cristã não é negação da dor nem da morte, mas celebração do amor de Cristo Ressuscitado que está sempre connosco, mesmo quando parece distante”, afirma ainda, lembrando que só com oração se mantém acesa “a centelha da esperança”, e aconselha a que diariamente se reserve “tempo para descansar em Deus, face às ansiedades que nos assaltam”.

Nesta mensagem para a JMJ, o Papa diz que este é o momento para reler as conclusões do Sínodo dos Jovens, de 2018, e a Exortação Apostólica ‘Cristo Vive’, publicada em 2019. “Os tempos estão maduros para fazermos, juntos, o ponto da situação e trabalharmos com esperança para a plena implementação daquele Sínodo inesquecível", afirma.