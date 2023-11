Papa almoça com dezenas de pobres. Cadeia de hotéis de luxo oferece a refeição

No próximo domingo, em que a Igreja assinala o 7º dia Mundial dos Pobres, o Papa celebra missa na basílica de São Pedro e, em seguida, convida um vasto grupo de pobres para almoçar. A refeição decorrerá na Aula Paulo VI, no mesmo espaço onde se realizou, no mês passado, o Sínodo dos Bispos.

Segundo informa o Dicastério para o Serviço da Caridade, o almoço deste ano será oferecido por uma cadeia de hotéis de luxo, em Itália. Outro dos apoios anunciados pela Santa Sé é a disponibilidade de grupo italiano (ligado à banca e seguros) para encontrar, junto das famílias mais desprovidas, formas de ajuda para poderem pagar as suas contas.

Ao longo desta semana, destaca-se também o que se passa na Colunata de Bernini, na Praça de São Pedro, onde se encontra um centro de saúde, criado há sete anos, por vontade do Papa Francisco. A pensar nos mais pobres, este “Ambulatorio Madre di Misericórdia” oferece consultas de medicina geral e especializada, disponibiliza exames de cardiologia, medicina dentária, otorrinolaringologia, reumatologia e muitas outras. Neste centro de saúde também se fazem análises ao sangue, vacinas contra a gripe e testes Covid-19.

Massimo Ralli, diretor clínico deste ambulatório, reconhece que o número de utentes tem vindo a crescer e, só neste último mês, passaram por lá 1500 pessoas. Em declarações ao portal Vatican News, o responsável clínico refere que, nesta semana especialmente dedicada aos mais pobres, o horário do ambulatório é prolongado das 8h às 17h e conta com cerca de 50 médicos, organizados por turnos, para poderem oferecer um serviço continuado.

Todos os profissionais médicos, enfermeiros e auxiliares deste ambulatório são voluntários e o número tem vindo a crescer. “Começámos com poucas pessoas, mas agora contamos com cerca de 60 voluntários, o que demonstra uma grande sensibilidade para com o próximo”, afirmou Massimo Ralli.