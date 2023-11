Escuteiros assinalam Dia Nacional do Mar com iniciativa em praia de Matosinhos

O Corpo Nacional de Escutas vai assinalar oficialmente o Dia Nacional do Mar, com uma atividade no dia 18 de novembro, na Praia da Agudela, Matosinhos, numa organização conjunta com a Junta Regional do Porto e com o apoio da autarquia local.

A iniciativa visa “proporcionar aos participantes uma experiência enriquecedora, através de atividades interativas (workshops) e momentos de aprendizagem prática sobre o mar, ecossistemas, ação climática, biodiversidade, gestão de resíduos, entre muitos outros tópicos”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

O evento conta com o apoio do Instituto Marquês Vale Flor, da Associação Bioliving, da LIPOR, do CMIA Matosinhos, da Sociedade Ponto Verde, da Associação FOCA - Focus On Critical Actions, da Autoridade Marítima Nacional, e vai contar com a participação de cerca de 1.200 escuteiros, juntamente com os seus dirigentes (adultos voluntários).

O Mês do Mar é uma iniciativa que decorre no mês de novembro, e o seu principal objetivo é criar uma onda de limpeza de praias e zonas ribeirinhas no nosso País, bem como sensibilizar os jovens e comunidades para o problema do lixo marinho.

Este ano a Fundação Oceano Azul e o Oceanário de Lisboa, em colaboração com o CNE, com a Associação de Escoteiros de Portugal (AEP) e a Associação de Guias de Portugal (AGP), desafiam toda a comunidade escutista a celebrar em conjunto o Mês do Mar entre os dias 5 e 27 de novembro.

A iniciativa que celebra este ano o seu 5º aniversário, de acordo com o CNE, envolveu nas últimas campanhas, mais de 9.000 voluntários, em 263 ações distintas, tendo recolhido mais de 42 toneladas de lixo marinho, demonstrando que os nossos jovens estão alerta e prontos a agir por um mundo melhor, contribuindo de forma direta para a proteção e conservação do Oceano.

