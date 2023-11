Crise política. Bispos pedem "apuramento de responsabilidades" e alertam para problemas dos portugueses

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pede o apuramento de responsabilidades perante a crise política que o país atravessa, na sequência da demissão do primeiro-ministro e convocação da eleições antecipadas.

D. José Ornelas falava durante a abertura da assembleia plenária dos bispos, que decorre em Fátima.

Os bispos salientam que "a crise surgida nos últimos dias no seio do Governo veio trazer novos e sérios elementos de incerteza e preocupação quanto ao futuro de todos, com a possibilidade de agravamento de muitas situações".



A CEP alerta que "cresce a frustração e a revolta, especialmente nos mais vulneráveis, como também a desilusão e a apatia desmobilizadora, campo fértil para manipulações e messianismos populistas que minam os fundamentos de uma autêntica democracia".