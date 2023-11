​Papa afasta de funções bispo norte-americano

Monsenhor Joseph E. Strickland, bispo da Diocese de Tyler, no estado norte-americano do Texas, foi afastado de funções pelo Papa Francisco.



A decisão foi anunciada este sábado, em comunicado, pela Santa Sé.

A Diocese de Tyler ficará agora a cargo de um administrador apostólico, o monsenhor Joe Vásquez, até ser nomeado um novo bispo.

O comunicado do Vaticano não explica os motivos do afastamento de Joseph E. Strickland, de 65 anos, da liderança da Diocese de Tyler.

A notícia é conhecida dois dias depois de o Vaticano pedir ao bispo de Tyler que apresentasse a resignação, explicou, em comunicado, o cardeal Daniel DiNardo, arcebispo de Galveston-Houston, no Texas.

O Dicastério para os Bispos realizou uma investigação à Diocese de Tyler, que resultou no afastamento do bispo.

"Em junho deste ano, o Santo Padre, Papa Francisco, ordenou que fosse realizada uma visita apostólica à Diocese de Tyler. O bispo Dennis Sullivan de Camden e o bispo Emérito Gerald Kicanas de Tucson foram nomeados para conduzir a visitação. Os prelados conduziram uma investigação exaustiva sobre todos os aspetos da governança e liderança da Diocese de Tyler pelo bispo Joseph Strickland", refere o cardeal Daniel DiNardo.

"Como resultado da visitação, foi feita ao Santo Padre a recomendação de que a continuação no cargo do bispo Strickland não era viável. Após meses de cuidadosa consideração por parte do Dicastério para os Bispos e do Santo Padre, foi tomada a decisão de solicitar a renúncia de D. Strickland. Tendo sido apresentado esse pedido em 9 de novembro de 2023, o bispo Strickland recusou-se a renunciar ao cargo. Posteriormente, em 11 de novembro de 2023, o Santo Padre destituiu o bispo Strickland do cargo de bispo de Tyler", sublinha o arcebispo de Galveston-Houston.



A investigação analisou tomadas de posição do bispo nas redes sociais e questões relacionadas com a gestão da diocese de Tyler, indicam fontes citadas pela Catholic News Agency.

Monsenhor Joseph E. Strickland era bispo de Tyler desde 2012. Em maio deste ano, sugeriu na rede social X (antigo Twitter) que o Papa Francisco está a “minar o depósito da Fé”.