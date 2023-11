Centro Nacional de Cultura aposta no ‘Caminho do Tejo’ até Fátima

A presidente do Centro Nacional de Cultura, Maria Calado, e a presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, Carla Salsinha, assinaram esta sexta-feira um protocolo para a “mútua colaboração”, tendo em vista o desenvolvimento do projeto Caminhos de Fátima – Caminho do Tejo. A intenção é “promover uma maior fruição do referido itinerário cultural por parte de turistas, visitantes e peregrinos, na área geográfica da Região de Lisboa, nomeadamente nos territórios dos municípios de Lisboa, Loures e Vila Franca de Xira”, indica o comunicado enviado à Renascença.

Até final do ano o Centro Nacional de Cultura assume o compromisso de desenvolver e implementar várias iniciativas. Para alem da reorganização do website www.caminhosdefatima.org, vai ser criada uma “aplicação (APP) para dispositivos móveis, bilingue, a ser disponibilizada gratuitamente na App Store e Google Play”, que “terá toda a informação que os caminhantes e peregrinos precisam para realizarem o Caminho do Tejo, conectarem-se com a essência dos lugares e vivenciarem a cultura e a beleza do território de forma autónoma e segura”.

Vai ser também criado um Roteiro em formato PDF, em três línguas (português, inglês e espanhol), que poderá ser descarregado ou impresso a partir dos sites caminhosdefatima.org e pathsoffaith.com, e que “apresentará, de forma sistemática, ampla e gratuita, informação completa sobre estes percursos, com destaque para a paisagem, o património, a cultura e as ambiências locais”.

Está, ainda, prevista a produção de diversos “materiais promocionais do Caminho do Tejo, nomeadamente um Folheto informativo, Marcador de Livros e Postal, com conteúdo em braille”, e uma nova Credencial do Peregrino dos Caminhos de Fátima, que será distribuída nos “principais pontos de relação com os Caminhos de Fátima (albergues, postos de turismo, entre outros)”.

Os Caminhos de Fátima são uma rede de itinerários que partem de diferentes locais e terminam no Santuário de Fátima, evitando as estradas de grande circulação automóvel. Percorrem “territórios variados, com grande interesse cultural e paisagístico, e articulam-se com outros itinerários de âmbito nacional e internacional”, proporcionando aos caminhantes uma experiência de “verdadeira espiritualidade, em ligação com a natureza”.

Desenvolvidos pelo Centro Nacional de Cultura (entidade titular do projeto e proprietária da respetiva marca), os Caminhos (www.caminhosdefatima.org ) são implementados em parceria com autarquias, Turismo de Portugal, associações, organismos públicos e entidades civis e religiosas, sempre em articulação com o Santuário de Fátima.