​Carlos Moedas condecorado pelo Vaticano

O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, foi esta quinta-feira condecorado pelo Vaticano devido à ajuda na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023).



Carlos Moedas recebeu das mãos do cardeal D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, a ordem honorífica do Estado do Vaticano de Cavaleiro da Ordem de São Silvestre.

A entrega desta condecoração acontece como forma de agradecimento e de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na organização da Jornada Mundial da Juventude, realizada em Lisboa, no mês de agosto.

Nesta cerimónia foi também condecorada a presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Rosário Farmhouse, que durante o seu discurso de agradecimento estava visivelmente emocionada com a condecoração.

D. Américo Aguiar, iniciou a sessão com um discurso de agradecimento a “todos, todos, todos”. E admitiu ainda que “chorou, riu e chateou-se” com Carlos Moedas durante a preparação da JMJ2023, e que no fim acabaram “emocionados e juntos”.

Já Carlos Moedas agradeceu a todos os trabalhadores municipais, desde Bombeiros e Polícia, até às equipas de limpeza.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa disse ainda que houve três momentos que lhe ficarão para sempre na memória.

O primeiro, um momento no Parque Eduardo VII, onde peregrinos juntaram-se às equipas de limpeza para ajudarem a limpar o local.

O segundo momento que Carlos Moedas recorda foi no dia da visita do Papa Francisco à Universidade Católica Portuguesa, onde o autarca “sentiu uma energia enorme dos jovens, uma energia única”.

A última situação que Moedas recorda foi momentos depois do término da Vigília, onde centenas de pessoas aplaudiram duas fileiras de polícias que estavam a fazer a segurança do local.

Para terminar, o autarca afirmou que “não se pode perder a alegria e a vontade de fazer” o que as pessoas ganharam durante a JMJ2023.

A cerimónia de entrega das condecorações realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa, na sequência das condecorações de 28 personalidades pelo Vaticano, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.