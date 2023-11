Sebastião Bugalho: "Precisamos de gente sem medo de defender a Igreja"

O comentador e colunista Sebastião Bugalho defende que “precisamos de soldados da fé”. “Precisamos de gente sem medo de ser católica, sem medo de defender a Igreja, as comunidades paroquiais, aquilo que fazem e representam”, disse, esta quarta-feira, na primeira sessão do ciclo de conversas “E Deus em nós?”, moderadas pela jornalista Maria João Avillez.

Para o analista político, Portugal “não pode ser o país onde o Governo acaba muito sovieticamente com os contratos de associação, porque o Estado é laico, e depois vai a Fátima, porque o Papa está cá e estão todos na primeira fila”.

Durante a conversa, centrada sobretudo na sua relação com Deus e com a Igreja, o comentador televisivo de 27 anos recordou o dia da sua primeira comunhão, falou sobre a relação “de profunda gratidão” com Deus e sublinhou que é "melhor pessoa por causa da fé”.

A propósito do Sínodo dos Bispos, atualmente em curso, disse ainda que “a Igreja, incluindo a Igreja portuguesa, não tem medo dos seus erros”. “Isso é muito católico, muito cristão. É um ato de coragem”, sublinhou.