Bispos da Europa apelam à comunidade internacional para uma solução no Médio Oriente

O Conselho das Conferências Episcopais da Europa e a Conferência Europeia das Igrejas apelam a toda a comunidade internacional “para que se mobilize e defenda o direito internacional, em particular as resoluções das Nações Unidas, com o objetivo de abrir negociações sérias para criar uma paz duradoura, na verdade e na justiça” no Médio Oriente.

“Somos solidários com aqueles que em Israel e na Palestina trabalham para promover a paz e afirmam que a violência não pode ser uma forma de defender uma causa”, lê-se na declaração do Comité Misto CCEE-KEK sobre a situação no Médio Oriente, divulgada no final de uma reunião de três dias realizada em Belgrado.

A delegação da Conferência Europeia das Igrejas (Kek-Cec) foi liderada pelo seu presidente Nikitas, arcebispo de Thyateira e do Reino Unido, enquanto a do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE) foi liderada pelo presidente Gintaras Grušas, bispo de Vilnius.

Na declaração conjunta, os bispos convidam os fiéis a rezar por todos aqueles que sofrem, esperando que os governantes se envolvam num diálogo que conduza a “uma coexistência pacífica dos dois povos em dois Estados”.

“Convidamos os fiéis das nossas Igrejas a rezar por todos aqueles que sofrem e invocamos a misericórdia de Deus para todos, lembrando que todos somos membros da única família humana”, lê-se no documento.

“Também rezamos e esperamos que aqueles que detêm autoridade sobre as nações se envolvam num diálogo autêntico que defenda a dignidade humana de todos e torne possível uma coexistência pacífica dos dois povos em dois Estados”, acrescentam.