Bispo dos Camarões pede à Europa ajuda na criação de empregos para travar drama da migração

O bispo de Maroua-Mokolo, diocese situada no extremo norte dos Camarões, defende que é necessário que a Europa faça alguma coisa no sentido de ajudar a travar a crise migratória oriunda do continente africano.

“Se as pessoas tivessem acesso a empregos e oportunidades económicas nos seus países de origem, não sentiriam a necessidade de emigrar. Há uma ligação clara entre a realidade das pessoas deslocadas, a emigração e a falta de um futuro estável”, nota, acrescentado que “os Camarões são um exemplo claro desta realidade”.

Em declarações à Fundação à Ajuda que Sofre (AIS), o prelado defende que é preciso ajudar todos os que tentam escapar à miséria em que tantos países de África estão mergulhados e arriscam tudo em viagens que, tantas vezes, acabam dramaticamente.

“Estas pessoas não têm medo de nada, porque não têm nada a perder e, além disso, estão sujeitas a uma grande pressão social, pelo que, mesmo que tenham de atravessar primeiro o deserto do Sara e depois o oceano, não hesitam. Muitos deles morrem”, alerta.

Neste contexto, D. Bruno Ateba realça a importância de a Europa ajudar na criação de empregos a nível local, em África, de forma a se tentar estancar este problema na origem.

O prelado lembra que após 50 anos de independência, “ainda não há indústria, nem modelo económico”, e, por isso, “muitos sentem-se obrigados a partir por falta de oportunidades”.

“Se queremos mudar esta situação, temos de encontrar uma solução sustentável para travar o êxodo dos nossos jovens”, defende, acreditando que “se a Europa colaborasse na criação de emprego nos nossos países, não teríamos o problema que estamos a enfrentar atualmente a nível global”.

Nestas declarações à Fundação AIS Internacional, D. Bruno Ateba insiste que a questão da ajuda da Europa na criação de emprego é essencial também porque África é essencialmente um continente jovem, que tem um potencial enorme, mas que tem de ser apoiado.

“Os jovens representam um enorme potencial para o nosso continente, mas apenas se lhes pudermos dar as ferramentas e as oportunidades necessárias para prosperarem”, sublinha.

Apesar das dificuldades que a sua diocese já enfrenta, D. Ateba está a fazer grandes esforços para incluir oportunidades de formação profissional e de criação de emprego nas suas propostas pastorais, ajudando os jovens deslocados internos a tornarem-se ativos na sociedade. Um exemplo, explica, é “o centro de atividades para jovens financiado pela Fundação AIS no campo de refugiados de Minawao, na paróquia de Zamay, onde vivem 80 mil refugiados da vizinha Nigéria que fugiram do Boko Haram”.

Neste centro, é possível aos jovens adquirirem competências em áreas tão diversas como a reparação de sapatos, computadores ou costura, ferramentas que lhes permitirão encontrar trabalho e sustento para o dia-a-dia.