Jovens de Lisboa convocados para ir a Fátima

Os cristãos de Lisboa estão convocados para uma peregrinação diocesana ao Santuário de Fátima, marcada para o segundo domingo de dezembro. A data tinha já sido divulgada, aquando da apresentação do programa da Pastoral Juvenil, mas numa mensagem divulgada esta segunda-feira, o patriarca D. Rui Valério reforça o convite a que todos se unam neste momento de “gratidão, louvor e agradecimento”.

“Vamos ao altar do mundo que é Fátima para oferecer à Virgem Santíssima o nosso imenso obrigado pelas graças que recebemos, que Portugal recebeu e que Lisboa recebeu, com a Jornada Mundial da Juventude. Foi um tempo de graça, foi um Pentecostes, foi um tempo de alegria, foi um tempo em que no céu da juventude de Portugal resplandeceu um sol de esperança, um sol de otimismo”, sublinha.

A iniciativa tem ainda como intenção rezar pela Paz no mundo. “Vamos a Fátima para agradecer, mas também para pedir à Senhora da Paz que nos indique o caminho para que na Ucrânia, na Terra Santa, na República Centro Africana, no Mali e em tantos outros países do mundo se restabeleça a paz, pela nossa oração, pela nossa peregrinação, mas sobretudo na certeza de que aquilo que nós pedirmos a Jesus e a Deus, por intercessão da Virgem Santíssima, isso será atendido”, refere ainda o patriarca de Lisboa.

A peregrinação é aberta a quem quiser participar, mas pretende juntar, de forma particular, todos os que estiveram envolvidos na organização da JMJ Lisboa 2023 (COL - Comité Organizador Local, COD - Comité Organizador Diocesano, Comités Organizadores Vicariais (COV), Comités Organizadores Paroquiais (COP), sacerdotes, voluntários, chefes de equipa, famílias de acolhimentos e entidades parceiras no evento.

A peregrinação está a ser organizada pelo Serviço da Juventude, Pastoral Universitária e Setor de Animação Vocacional da diocese de Lisboa. Incluirá a recitação do Terço na Capelinha das Aparições, às 15h00, e a celebração da Eucaristia, às 16h30, na Basílica da Santíssima Trindade.

Outras iniciativas da Pastoral Juvenil

Como acontece todos os anos, na solenidade litúrgica de Cristo-Rei (este ano dia 26 de novembro), todas as dioceses celebram a Jornada Mundial da Juventude.

Em Lisboa a festa vai fazer-se este ano em Vila Franca de Xira, onde será apresentada a nova proposta da pastoral juvenil, universitária e vocacional, intitulada ‘E AGORA? - Um mapa para ler a Jornada’. Este novo itinerário para a juventude é uma proposta para rezar, aprofundar a fé, servir e olhar o mundo, e pode ser acompanhada através do Instagram.

De 8 a 10 de dezembro decorrerá o Fórum Geração Rise Up, em que “350 jovens vão estar num fim de semana a dizer o que gostariam que fosse a Pastoral Juvenil, será uma espécie de Sínodo da diocese de Lisboa”, explicou à Renascença João Clemente, o responsável pela Pastoral Juvenil, durante a apresentação do programa.