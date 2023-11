JMJ. ​Papa distingue 28 personalidades portuguesas

O Vaticano distinguiu 28 personalidades portuguesas pelo apoio à realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorreu em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto.



Por determinação do Papa Francisco, foram atribuídas diferentes honras honoríficas a entidades do poder central e local, a diversas autoridades do Estado e responsáveis pelas forças militares, de Segurança, de Saúde e da Proteção Civil.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, estão entre as personalidades distinguidas pelo Gabinete Honorífico da Santa Sé.

Foram também agraciados seis membros do Governo e atuais e antigos autarcas de todos os concelhos que receberam a visita do Papa Francisco durante a JMJ Lisboa 2023.

As condecorações foram enviadas ao cuidado do cardeal D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal.

A primeira condecoração será entregue na terça-feira à autarca de Matosinhos, Luísa Salgueiro, que recebe a distinção da Santa Sé na qualidade de presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).