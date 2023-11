D. Vitorino Soares: "A crise das vocações é permanente"

O reitor do Seminário Maior da Diocese do Porto, D Vitorino Soares, considera que não existe uma relação entre a falta de vocações e a questão dos abusos sexuais no seio da Igreja, argumentando que "o número de vocações já era reduzido antes de os casos virem a público".



Em declarações à Renascença, D. Vitorino, que é também bispo auxiliar do Porto e preside à Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, admite que a situação "gerou um certo ambiente de desconfiança, quer nas comunidades quer nas famílias", mas afirma que "ainda estamos muito próximos dos acontecimentos para se poder falar de consequências negativas no despertar de novas vocações consagradas".

"O futuro dará as suas respostas", sendo certo que "a crise das vocações é permanente".

Entre eeste domingo o próximo, a Igreja Católica em Portugal celebra a Semana de Oração pelos Seminários, sob o lema "Não tenhas medo. Serás pescador de homens”.

"Ttrata-se de um convite de Alguém que nos conhece e que aposta em nós, a cada um em particular”, explica D. Vitorino Soares.



O convite estende-se "aos seminaristas, às equipas formadoras dos seminários, às comunidades cristãs, às famílias e, este ano, com o dom e a bênção da Jornada Mundial da Juventude no nosso país, a todos os jovens”.

D. Vitorino Soares sublinha a importância da JMJ Lisboa 2023 no contexto da Igreja em Portugal e “em particular ,no eventual crescimento de vocações”.

A Semana de Oração pelos Seminários propõe diversos subsídios para vivência e celebração, como catequeses e encontros de reflexão, vigília de oração, admonições e preces para as Eucaristias.

Os materiais para a Semana de Oração pelos Seminários 2023 foram elaborados pelos formadores dos seminários do Patriarcado de Lisboa.