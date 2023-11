Papa convoca todos os bispos de Espanha

O Papa Francisco convocou todos os bispos espanhóis para um encontro no Vaticano, no dia 28 de novembro, avança a imprensa.



A reunião acontece depois de um relatório da Provedoria da Justiça espanhola ter revelado que mais de 400 mil adultos terão sofrido abusos no seio da Igreja Católica do país, ao longo das últimas décadas.

Na semana anterior ao encontro com o Papa Francisco, a Conferência Episcopal de Espanha vai realizar uma assembleia plenária onde vai analisar as conclusões do estudo aos abusos na Igreja.

A última vez que Francisco convocou todos os bispos de um país aconteceu em 2018, quando os prelados do Chile foram chamados ao Vaticano na sequência de uma escândalo de abusos sexuais.

A Provedoria de Justiça espanhola estima que 1,13% da população adulta em Espanha foi abusada quando era menor de idade no contexto da Igreja Católica, o que corresponde a cerca de 440 mil dos 38,9 milhões de adultos espanhóis, de acordo com cálculos dos media.



Os bispos da Igreja Católica em Espanha já reiteraram o pedido de perdão às vítimas e consideram que os dados são “extrapolados” e “não correspondem à verdade nem representam o grupo de sacerdotes e religiosos".



“O estudo do Provedor de Justiça apresenta uma visão geral do problema que vai além da Igreja. O abuso sexual de menores é um problema social ao qual todas as instituições públicas e privadas têm o dever de responder”, referiu a Conferência Episcopal, em comunicado.



Os bispos espanhóis avaliaram num comunicado como “valiosas” as recomendações propostas pelo Provedor de Justiça e explicaram que irão traçar um itinerário para as aplicar.