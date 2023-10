“Rezem a meu favor. Peçam que Deus me abençoe”, pede o Papa

No final cada mês, a Santa Sé divulga um breve vídeo do Papa com a sua intenção de oração para o mês seguinte. Desta vez, Francisco pede orações por si próprio.

“Peçam ao Senhor que me abençoe. A vossa oração dá-me força e ajuda-me a discernir e acompanhar a Igreja na escuta do Espírito Santo”, diz em espanhol. "Por alguém ser Papa, não perde a sua humanidade. Pelo contrário, a minha humanidade cada dia cresce mais com o povo santo e fiel de Deus”, reconhece o Santo Padre.

Bergoglio - que no próximo dia 17 de dezembro completa 87 anos de idade e no passado domingo encerrou os intensos trabalhos do Sínodo que durou todo o mês de outubro - revela que “ser Papa também é um processo” e que, gradualmente, se vai “tomando consciência do que significa ser pastor” e se aprende a ser "mais caridoso, mais misericordioso e, sobretudo, mais paciente, como o nosso Deus Pai, que é tão paciente”.