Guerra Israel-Hamas. "Cessem o fogo! A guerra é sempre uma derrota"

O Papa Francisco voltou este domingo a condenar o que se passa na Faixa de Gaza e pediu “que se abram espaços para garantir ajuda humanitária [aos palestinianos] e que os reféns [do Hamas] sejam libertados imediatamente”.

Numa veemente intervenção no final do Angelus, na Praça de São Pedro, o Santo Padre pediu também “que ninguém desista da possibilidade de parar as armas e de cessar fogo”.

Citando o padre Ibrahim Faltas, vigário da Terra Santa que, numa entrevista recente, implorou “cessem o fogo, cessem o fogo”, Francisco associou-se ao apelo.

“Também nós, com o padre Ibrahim, dizemos: cessem o fogo! Parem, irmãos e irmãs! A guerra é sempre uma derrota! Sempre, sempre!”

O Papa aproveitou também para agradecer aos que, em todo o mundo, se uniram a ele, na passada sexta-feira, aderindo à jornada de oração e penitência pela paz.

“Não desistamos; continuemos a rezar pela Ucrânia e pela grave situação na Palestina e em Israel e por todas as regiões onde há guerra!”, pediu Francisco.