“Um verdadeiro sucesso”. Padre Paulo Terroso aplaude Relatório de Síntese

O padre Paulo Terroso, membro da Comissão de Comunicação do Sínodo, elogiou o Relatório de Síntese aprovado este sábado por maioria qualificada a primeira sessão da Assembleia-Geral do Sínodo sobre a Sinodalidade, que termina este domingo no Vaticano.

Em declarações à Renascença a partir do Vaticano, minutos depois da divulgação do texto síntese, o sacerdote da Arquidiocese de Braga aludiu a "um documento interessante e muito transparente" sobre o que se passou nesta primeira fase dos trabalhos.

O Relatório foi aprovado por uma maioria de dois terços, mas questões como o diaconado feminino ou de género acabaram por ter um conjunto de votos contra mais significativo.

O Padre Paulo Terroso lembra que o relatório está estruturado em torno de três núcleos: “consentimentos”, “questões a ser abordadas” e “propostas”; para o período entre sessões, tendo em vista a assembleia de 2024. E por isso considera "muito redutor" centrar atenções nas questões "mais mediáticas".

“São várias as questões para futura reflexão, passando pela corresponsabilidade e pelos novos ministérios”, e não se pode "reduzir unicamente à questão do diaconado feminino e à questão de género”, reforça.

O responsável adianta que só em outubro do próximo ano "na segunda sessão é que teremos algo mais concreto", mas diz ser "importante sublinhar que este é um Sínodo sobre a sinodalidade; sobre como é que todos nós caminhamos juntos e tomamos decisões". "Esse é o núcleo deste sínodo, depois o resto virá”; acrescenta.

O membro da Comissão de Comunicação do Sínodo sublinha que todos os capítulos do documento foram aprovados por "uma maioria qualificada de aprovação" e fala por isso de "um verdadeiro sucesso".