Patriarca tem "primeiro grande encontro" com jovens na Jornada Diocesana da Juventude

O Patriarcado de Lisboa vai realizar a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ), dia do “primeiro grande encontro dos jovens com o seu novo patriarca”, e D. Rui Valério convidou à participação, dia 26 de novembro, em Vila Franca de Xira.

O diretor do Serviço da Juventude do Patriarcado de Lisboa assinala também que a JDJ 2023 acontece três meses depois da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e “será um momento de recordar e voltar a viver toda a alegria de acolhermos o Santo Padre e os jovens de todo o mundo”.

“Muitos jovens perguntam: ‘vivemos a JMJ e agora?’. Nesse sentido este encontro marca também o início de uma nova etapa. Aproveitando todo o caminho que foi feito nos últimos anos, é agora tempo de escutar os jovens para daí projetar a pastoral juvenil”, acrescenta João Clemente.

D. Rui Valério realça que há um lugar onde o “espírito da Jornada Mundial da Juventude se vai reavivar” e convida os jovens da diocese, sobretudo, a “dar corpo àquela certeza de que a experiência de agosto não foi apenas um evento que está parado no tempo passado”.

‘Alegres na Esperança’ é o mote desta Jornada Diocesana da Juventude 2023 e, segundo o Patriarcado de Lisboa, insere-se num caminho que iniciado este mês de outubro com encontros de jovens a nível vicarial e que vai continuar com o Fórum ‘Geração RiseUp’, em dezembro.

Este encontro, no dia 26 de novembro, vai ter como ponto central o Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, mas os participantes vão andar por vários pontos emblemáticos da cidade – o Ateneu Artístico Vilafranquense, a Fábrica das Palavras, o Celeiro da Patriarcal e o Museu do Neorrealismo -, onde têm vários workshops dirigidos aos jovens entre os 15 e os 30 anos.

Segundo o programa da Jornada Diocesana da Juventude de Lisboa também vai existir um espaço de confissões, o ‘Parque do Perdão’, a partir das 13H00, e um espaço de descoberta de carismas da Igreja, a Feira Vocacional, que funciona todo o dia, o patriarca preside à Missa de envio, às 17h00, antes têm um concerto do músico e compositor Buba Espinho, pelas 15h00.

No dia 26 de setembro, o Vaticano anunciou os temas para as duas próximas celebrações diocesanas da Jornada Mundial da Juventude – 2023 e 2024 -, a caminho do Jubileu dos Jovens de 2025

A celebração da XXXVIII Jornada Mundial da Juventude vai decorrer a 26 de novembro de 2023, solenidade litúrgica de Cristo-Rei, com o tema ‘Alegres na esperança”, da Epístola de São Paulo aos Romanos (cf. Rm 12, 12).

Para a XXXIX Jornada Mundial da Juventude, em 2024, o Papa escolheu o tema ‘Aqueles que esperam no Senhor caminham sem se cansar, uma passagem do livro do profeta Isaías (cf. Is 40, 31).

Cada JMJ realiza-se, anualmente, a nível diocesano (inicialmente no Domingo de Ramos e atualmente na solenidade litúrgica de Cristo-Rei), alternando com um encontro internacional , numa grande cidade; até hoje houve 37 JMJ, com 15 edições internacionais em quatro continentes.