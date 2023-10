Monge beneditino raptado e assassinado na Nigéria

Um jovem monge beneditino foi assassinado na Nigéria, depois de ter sido raptado por homens armados. O ataque aconteceu a 17 de outubro, mas só foi conhecido esta sexta-feira.

Segundo a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), outros dois religiosos, sequestrados no mesmo dia, já foram libertados.

O ataque ao mosteiro de Eruku, no centro-norte da Nigéria, está a causar apreensão entre a população local.

No mesmo comunicado, a Fundação AIS recorda o rapto dias antes, neste caso no sul do país, de três religiosas que foram libertadas depois de oito dias em cativeiro.