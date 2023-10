Igreja celebra Semana dos Seminários e invoca "desafio para muitos jovens" da JMJ

O presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios (CEVM), da Igreja Católica em Portugal, afirma que “todos juntos, no diálogo, na corresponsabilidade e na participação” têm de lançar as redes, na mensagem para a Semana dos Seminários 2023.

“Ser sacerdote é anunciar o Evangelho, é ajudar as pessoas a saírem de tudo aquilo que as afoga, libertar da morte das águas e trazer à vida. Essa é uma boa nova e é também um ato de amor. Transmitir confiança, esperança no meio do desânimo e do fatalismo. É um desafio para muitos jovens que participaram de perto ou à distância na Jornada Mundial da Juventude”, escreve D. Vitorino Soares, numa mensagem enviada à Agência ECCLESIA.

O presidente da CEVM, da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), contextualiza que foi em final de dia, “ao lavar das redes e após uma experiência de desânimo e de fracasso”, que Jesus propõe aos discípulos “um movimento oposto”, como fez o Papa Francisco na JMJ Lisboa 2023 ao lançar a interpelação – “não tenhas medo. Serás pescador de Homens” – na oração de vésperas no Mosteiro dos Jerónimos.

“Num mar de grande realismo vocacional, todos fomos desafiados a lançar de novo as redes, abraçando com esperança um futuro construído entre todos”, realça.

A Igreja Católica em Portugal vai celebrar a Semana de Oração pelos Seminários 2023, este ano de 5 a 12 de novembro, tem com o tema bíblico “Não tenhas medo. Serás pescador de homens”, do Evangelho de São Lucas (Lc 5,10b).

Segundo o presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, o convite “de Alguém que conhece e que aposta em cada um em particular” é feito aos seminaristas, às equipas formadoras dos Seminários, às comunidades cristãs, às famílias e, este ano, “com o dom e a bênção da Jornada Mundial da Juventude no nosso país, a todos os jovens”.

D. Vitorino Soares, bispo auxiliar do Porto e reitor do Seminário Maior da diocese, acrescenta que nesta variedade de destinatários, querem “sonhar esta semana” numa Igreja onde há lugar para todos e que “pretende ser um porto seguro para todos os que enfrentam as travessias, os naufrágios e as tempestades da vida”.

“Como com os primeiros discípulos, Jesus convida-nos a lançar de novo as redes para a pesca, apesar do cansaço, apesar da desilusão, apesar das redes vazias e sentirmos de novo a ilusão inicial, que deve ser revivida e reconquistada. Passar do derrotismo à fé, propõe o Papa Francisco; é necessária oração; e depois, todos, todos temos de lançar as redes, todos juntos, no diálogo, na corresponsabilidade e na participação”, desenvolveu.

Os subsídios para a Semana de Oração pelos Seminários 2023, como catequeses e encontros de reflexão, vigília de oração, admonições e preces para as Eucaristias, foram elaborados pelos formadores dos Seminários do Patriarcado de Lisboa, e já se encontram disponíveis no sítio online da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios.

Nas preces sugeridas, para acrescentar às propostas dos respetivos domingos, dias 5 e 12 de novembro, vão rezar, por exemplo, para que as paróquias, grupos e movimentos “se envolvam ativamente no cuidado dos Seminários e no chamamento vocacional”, e pelos que “escutaram o chamamento ao sacerdócio na Jornada Mundial de Juventude”.