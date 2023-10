“Este é o tempo da ação e do envolvimento de todos”, defende Comissão Justiça e Paz

A Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) apela ao envolvimento de todos no combate às alterações climáticas, defendendo que “este é o tempo da ação e envolvimento de todos”.

Numa nota sobre a Exortação Apostólica "Laudate Deum" do Papa Francisco, a CNJP indica que “acolhe o convite feito “para realizar um «percurso de reconciliação com o mundo que nos alberga e a enriquecê-lo com o próprio contributo, pois o nosso empenho tem a ver com a dignidade pessoal e com os grandes valores.» (nº 69)”.

Considerando que este “é o tempo da ação, que requer o envolvimento de todos”, a Comissão Nacional Justiça e Paz apela a “todas as mulheres e homens de boa vontade a que se empenhem na promoção de um diálogo sério, acolhendo o contributo e a reflexão das várias sabedorias e racionalidades com que se pode e deve pensar o cuidado da casa comum e a condição humana, tal como nesta Exortação é feito, de modo a incentivar as mudanças de estilo de vida que devemos hoje, com coragem, assumir”.

“Com coragem e «duma vez por todas acabemos com a atitude irresponsável que apresenta a questão apenas como ambiental, «verde», romântica, muitas vezes ridicularizada por interesses económicos. Admitamos, finalmente, que se trata dum problema humano e social em sentido amplo e a diversos níveis.» (nº 58)”, pede a CNJP.

Oito anos depois da encíclica "Laudato si", Francisco publicou um novo documento - Laudate Deum - onde lamenta o agravamento da crise climática global e reconhece que “não estamos a reagir de modo satisfatório, pois este mundo que nos acolhe, está a desmoronar e talvez a aproximar-se de um ponto de rutura.”

A Exortação Apostólica "Laudate Deum" (Louvai a Deus), publicada no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, atualiza, com caracter de urgência, as preocupações que Papa já tinha manifestado em anteriores documentos.