Papa esteve ao telefone com Joe Biden para falar dos conflitos mundiais

O Vaticano informou este domingo, através do canal Telegram, que houve um telefonema de 20 minutos entre o Papa Francisco e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A conversa ocorreu esta tarde e centrou-se nas "situações dos conflitos no mundo e sobre a necessidade de identificar percursos de paz".

A breve mensagem do Vaticano não refere quem tomou a iniciativa de telefonar.



Papa Francisco manifestou esta manhã a sua dor e preocupação pelo que se passa em Gaza e voltou a repetir um veemente apelo para se pôr fim à guerra.

“Estou muito preocupado e triste. Rezo e estou próximo de todos aqueles que sofrem, dos reféns, dos feridos, das vítimas, das suas famílias”, disse no final da oração do Angelus, no Praça de São Pedro.