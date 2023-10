Elisabeth Santos: "​É inconcebível gastar o salário mínimo em habitação”

Elizabeth Santos defende ser necessário "blindar as medidas" inscritas no Plano Nacional de Luta Contra a Pobreza das "ideologias que possam existir nos territórios para garantir que todas as pessoas tenham acesso" às medidas de proteção.

A coordenadora do Observatório de Luta Contra a Pobreza da EAPN afirma que "Portugal é dos países em que as prestações sociais têm menos impacto na prevenção das situações de pobreza” e alerta para o risco de os populismos prejudicarem o acesso de algumas pessoas às medidas de proteção social.

"A proteção social ainda está a falhar na capacidade de prevenir situações de precariedade", diz também Elizabeth Santos, lembrando o custo de vida e a crise na habitação para falar de "um contexto explosivo" com efeitos muito negativos no aumento da população em situação de sem-abrigo.

Por isso, tem que haver aqui um equilíbrio entre as políticas para a habitação, para conseguir garantir preços que correspondam aos salários que existem em Portugal, juntamente com perceber como evolui a inflação e os juros, para perceber como é que temos que aumentar o salário mínimo.

Há, de facto, algumas medidas que correm o risco de já não serem atuais. Uma delas é, por exemplo, o acordo que foi feito para o aumento do salário mínimo. Esse acordo é importante, é importante garantirmos uma negociação e um acordo que permita, ao longo do tempo, aumentar o valor do salário mínimo nacional. Mas, tendo em conta o aumento do custo de vida, da inflação, dos juros, aquilo que é o encargo com a habitação, por exemplo, pensarmos em 900 euros em 2026, será, com certeza, muito pouco para melhorar, de facto, a qualidade de vida das pessoas.

A habitação tornou-se num autêntico flagelo na sociedade portuguesa, em particular para os mais vulneráveis. É preciso ir mais longe na busca de soluções para estas pessoas?

Sem dúvida nenhuma. Estamos perante um contexto em que o problema da habitação está a afetar todas as pessoas. Mas temos, por exemplo, a taxa de sobrecarga. Se olharmos para a taxa de sobrecarga do custo de habitação, o valor é 5 por cento. Parece ser muito pouco, não é? Mas temos que pensar que, em Portugal, mais de 70% das pessoas vivem em casa própria. E mais de 40% vivem em casa própria sem custos com habitação. Já está pago o crédito. Por isso, quando analisamos essa taxa, tem impacto perceber qual a quantidade de pessoas que não têm custos com habitação.

Quando olhamos depois para grupos específicos, essa taxa de sobrecarga aumenta claramente. Pensando, por exemplo, nas famílias monoparentais, ela passa para 14%. Se pensarmos nas famílias compostas apenas por um indivíduo, ela passa para 10%.

Por isso, há grupos que estão a viver com uma intensidade muito maior o aumento da habitação e as pessoas abaixo do nível de pobreza estão a sentir isso, o que faz com que entrem ou sejam remetidas para habitações com piores condições de vida, com humidade, com outros problemas que vão ter impacto e problemas de saúde, por exemplo.

As famílias com filhos constituem uma grande preocupação. São as que têm maior atrasos no pagamento de rendas, no pagamento de água, luz, serviços, taxa de sobrecarga. Há um conjunto de outros indicadores em que essas famílias vivenciam situações muito mais precárias.

Não estamos a saber resolver o problema e temos uma polémica à volta das medidas definidas pelo governo que em nada ajudará na procura de soluções...

Sim, nós precisamos, em Portugal, de caminhar para consensos, consensos a nível do combate à pobreza e da solução dos problemas.

Ainda não temos a capacidade de perceber a questão da pobreza como um problema de todos e de toda a sociedade. É uma mudança de mentalidade que tem de acontecer. Nós temos que compreender que, quando falamos em pobreza, não falamos de um problema dos pobres, mas de um problema da sociedade.

A causa não está nos pobres, está no funcionamento da sociedade e o problema tem que ser resolvido por todas as pessoas. Tem que haver um envolvimento de todos, seja em questões específicas, como habitação, seja na questão da pobreza. Temos que criar consensos e temos que ser capazes de trabalhar soluções que vão às causas da pobreza e que não se limitem a trabalhar os sintomas.