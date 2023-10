Apelo do Papa: Irmãos parem! A guerra é sempre uma derrota!

O Papa Francisco manifestou esta manhã a sua dor e preocupação pelo que se passa em Gaza e voltou a repetir um veemente apelo para se pôr fim à guerra. “Estou muito preocupado e triste. Rezo e estou próximo de todos aqueles que sofrem, dos reféns, dos feridos, das vítimas, das suas famílias”, disse no final da oração do Angelus, no Praça de São Pedro. “Penso na grave situação humanitária em Gaza. E dói-me que o hospital anglicano e a paróquia ortodoxa grega também tenham sido atingidos nos últimos dias”.

Francisco renovou o seu apelo para que se abram espaços, para que a ajuda humanitária continue a chegar e que os reféns sejam libertados, acrescentando que toda a guerra que há no mundo, incluindo o que se passa na Ucrânia, é uma derrota. “A guerra é sempre uma derrota. É uma destruição da fraternidade humana” E acrescentou: "Irmãos, parem, parem!”, afirmou.

O Santo Padre recordou a convocatória que fez para que a próxima sexta-feira, 27 de outubro, seja vivida como um dia de jejum, oração e penitência pelo fim da guerra. E afirmou que ele próprio participará, pelas 18h (hora italiana), nesse dia em São Pedro, numa “hora de oração para implorar a paz no mundo”.