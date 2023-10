Número de católicos sobe em todo o mundo, exceto na Europa

O Vaticano publicou esta sexta-feira algumas estatísticas sobre o panorama da Igreja no mundo. Os números foram divulgados pela Agência Fides, por ocasião da 97.ª Jornada Missionária Mundial, que se celebra no próximo domingo, 22 de outubro.

Face às tabelas do anuário estatístico da Igreja, atualizado em 31 de dezembro 2021, o número de católicos, que era então 1.375.852.000, aumentou 16.240.000 face ao ano anterior. O aumento verificou-se em todos os continentes à exceção da Europa.

O crescimento mais significativo de católicos verifica-se em África, com mais 8.312.000, e na América com mais 6.629.000. Seguem-se a Ásia com mais 1.488.000 e a Oceânia com mais 55 mil. Na Europa, pelo contrário, há menos 244 mil católicos.

O número total de bispos em todo o mundo é de 5.340 (menos 23) e o número de sacerdotes é de 407.872, o que representa uma diminuição em 2.347 a nível global. Na Europa, houve um decréscimo de 3.632, que foi compensado pelo aumento de 1.518 sacerdotes em África.

Entre as religiosas, também se verifica uma diminuição global, com um decréscimo de 10.588. A nível mundial, passa agora a haver 608.958 irmãs. A Europa foi novamente o continente que mais contribuiu para a descida, com um decréscimo de 7.804 religiosas.