Jovens voluntários em bairros sociais de Cascais peregrinam até Fátima

A Associação Pegadas nasceu em 2008, no bairro do Fim do Mundo, em Cascais, com a missão de “acompanhar o maior número de crianças e jovens, estabelecendo relações de amizade, fortalecidas na fé cristã”, lê-se no site do movimento. Atualmente, está presente em cinco bairros de Cascais, onde 80 voluntários apoiam mais de 200 jovens, que simbolicamente são chamados “pegadas”.

O grande objetivo da "Pegadas" é a integração dos jovens na sociedade e o seu desenvolvimento pessoal. Para isso, os voluntários fazem um acompanhamento anual nos vários bairros, com várias atividades que culminam numa semana de campo de férias.

Esta associação sem fins lucrativos tem por base não pedir donativos às pessoas, mas sim arranjar patrocínios e fazer eventos de forma a gerar receita, visto que todos os campos e atividades organizadas para os jovens são totalmente gratuitos.

Para comemorar os 15 anos de existência, a "Pegadas "decidiu fazer pela primeira vez uma peregrinação ao Santuário de Fátima, aberta a todos os que queiram participar, sejam atuais ou antigos voluntários, os jovens ‘pegadas’ ou qualquer simpatizante do movimento. O grande objetivo é “agradecer o presente e entregar os sonhos e objetivos que a associação tem para os próximos 15 anos”, explica à Renascença o presidente da associação.

Miguel Carrapatoso acredita que apesar das previsões meteorológicas adversas, por causa da depressão Aline, isso não irá afetar a peregrinação, que conta com 80 participantes e tem início esta sexta-feira, em Pernes, com a chegada prevista para o início da tarde de domingo, 22 de outubro.