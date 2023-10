Rezar pela paz sem esquecer os que “não se conseguem defender”

A escalada da guerra entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza, tem motivado inúmeras iniciativas de oração pela paz. “Face à triste atualidade que vivemos e à necessidade inerente de intensificação de oração pelos mais desprotegidos”, o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência, da Conferência Episcopal Portuguesa, elaborou uma nova oração, a pedir pelos que “por uma condição de deficiência não se conseguem defender”.

“O objetivo é lembrar que há pessoas no meio desta possível catástrofe humanitária, como diz o Papa Francisco, que têm mais dificuldade de mobilidade e de se defender. Lembrar essas pessoas, rezar por elas e fazer-lhes saber que estão presentes também no nosso coração e na nossa oração”, explica à Renascença Carmo Diniz, coordenadora deste Serviço na CEP, e também no Patriarcado de Lisboa.

Com suporte áudio e vídeo, a oração pretende também ajudar quem tem dificuldades físicas ou intelectuais a rezar com esta intenção específica, e Carmo Diniz espera que todos se sintam convidados a participar. “Os próprios, os cuidadores, todos nós. É para todos. Porque alguns não andam, porque alguns não veem, mas todos queremos pedir a intercessão de Deus para a Paz”.