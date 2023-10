Reféns do Hamas em Gaza. Líder do Congresso Mundial Judaico pede ajuda ao Papa

O líder do Congresso Mundial Judaico (CMJ) encontrou-se esta quinta-feira com o Papa Francisco no Vaticano, pedindo ajuda ao líder da Igreja Católica para a libertação de reféns do Hamas na Faixa de Gaza.

A audiência entre Ronald Lauder e Francisco teve lugar no dia em que Israel reviu em alta o número de israelitas feitos reféns pelo Hamas, 203.

"Pedimos a Sua Santidade que use o seu poder, a sua força, para conseguir a libertação destes reféns", disse Lauder citado em comunicado pelo CMJ.

Ainda segundo a organização, o responsável terá dito ao Papa: "Poderá ser a única pessoa com a autoridade moral para fazer isto."

A CMJ, criada em 1936, representa as comunidades judaicas em mais de 100 países junto de Governos e organizações internacionais.



O Papa já pediu publicamente que os reféns sejam libertados, expressndo igualmente preocupação com os civis da Faixa de Gaza, que continua a ser bombardeada por Israel há 11 dias, no seguimento da ofensiva que o Hamas lançou contra o Estado Hebraico a 7 de outubro.

Desde o início da guerra Israel-Hamas, já morreram pelo menos 4.900 pessoas, sobretudo civis, 1.400 delas em Israel e pelo menos 3.500 na Faixa de Gaza.