Papa pede na Praça de São Pedro para “nunca fecharmos os olhos às tragédias humanas”

Acompanhado pelos participantes do sínodo dos bispos, que decorre no Vaticano, Francisco presidiu um momento de oração em que todos foram convidados a rezar “pelos que perderam a vida ao longo das diversas rotas migratórias, pelas suas famílias, por aqueles que sobreviveram, e por todos os refugiados e migrantes que ainda estão a caminho”, na esperança de que “o seu sacrifício e a sua dor sirvam de alerta para nunca fecharmos os olhos e o coração às tragédias humanas”.

Nesta ocasião, o Santo Padre, não esqueceu a dramática necessidade que o mundo tem de paz. “Onde houver conflitos, que as armas sejam silenciadas para deixar espaço ao diálogo e à reconciliação” e todos pediram para poderem tornar-se “artesãos” da paz.

Entre as várias intenções de oração, implorou-se a Deus a capacidade para “ouvir os sinais dos tempos e refletir de modo sincero sobre a questão migratória, com espírito solidário e união de intenções”

O Papa e os participantes do Sínodo rezaram ainda “para que os refugiados e migrantes não tenham mais de se aventurar em viagens perigosas, nem se depararem com portas trancadas, mas em vez disso encontrem ruas seguras e comunidades prontas para os acolher”.

Relembrando a viagem de Jerusalém a Jericó, Francisco fala de quem atravessa "desertos, florestas, rios e mares" nas rotas migratórias, sendo que muitos deles são "roubados, espoliados e espancados pelo caminho", acabam "sequestrados, prisioneiros, explorados e reduzidos à escravidão".

"As rotas migratórias do nosso tempo estão cheias de homens e mulheres feridos e abandonados semimortos, cheias de irmãos e irmãs cujo sofrimento brada aos olhos de Deus", lamenta. A todos pede "compaixão", que é "o distintivo de Deus no nosso coração, é a chave".

"Como o bom samaritano, somos chamados a fazer-nos próximo de todos os viandantes de hoje, para salvar a sua vida, cuidar das suas feridas, aliviar o seu sofrimento", diz, apelando a que a quatro verbos para usarmos no tratamento dos migrantes: "acolher, proteger, promover e integrar", uma "responsabilidade a longo prazo".

Em paralelo, Francisco também pede esforços para "tornar mais segura a estrada" dos migrantes e "ampliar os canais migratórios regulares". "É necessário dobrar de esforços para combater as redes criminosas, que especulam sobre os sonhos dos migrantes".