Conferência Episcopal junta-se a apelo do Papa para dia de jejum e oração pela paz

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) juntou-se esta quinta-feira ao apelo do Papa Francisco para que seja feito um dia "de jejum, de oração e penitência" pela paz, no próximo dia 27 de outubro.

Em comunicado emitido na tarde de hoje, a CEP lembra a audiência geral de quarta-feira do Papa Francisco no Vaticano, na qual, "face às situações de guerra que se vivem em Israel e na Palestina e de catástrofe humanitária na Faixa de Gaza", o pontífice convidou os católicos e os fiéis de outras religiões, cristãs e não só, "a lutar pela paz".

"Que se ouça o grito de paz dos povos, das pessoas, das crianças! Irmãos e irmãs, a guerra não resolve nenhum problema, apenas semeia a morte e a destruição, aumenta o ódio e multiplica a vingança. A guerra anula o futuro. Exorto os crentes a estarem só de uma parte neste conflito: a da paz; mas não com palavras, com a oração, com a dedicação total", disse o Papa Francisco.

Neste contexto, o Papa convocou "um dia de jejum e de oração, de penitência, na sexta-feira, 27 de outubro", repto a que a CEP respondeu hoje afirmando-se "em plena sintonia com a convocação do Papa Francisco".

A CEP exorta, assim, "todos os cristãos, famílias, paróquias, comunidades religiosas, dioceses e outras instituições eclesiais, a viverem este dia 27 de outubro como um dia de jejum e de oração pela paz".