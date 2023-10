Papa convoca para dia de jejum e oração a favor da paz

No final da audiência geral desta quarta-feira Francisco anunciou a convocação de uma “jornada de oração, jejum, penitência”, a 27 de outubro.

"Decidi convocar para sexta-feira 27 de outubro um dia de jejum, oração e de penitência, para a qual convido a unirem-se na forma como acharem oportuno as imãs e irmãos das várias confissões cristãs, e também aqueles que pertencem a outras religiões e aqueles que têm no coração a causa da paz no mundo”, anunciou.

Francisco diz que “naquela tarde às 18h00 na praça de S. Pedro viveremos em espírito de penitência uma hora de oração para implorar a paz para os nossos dias, para implorar a paz neste mundo”.

O Papa alertou para a situação desesperada em Gaza e lembrou que a guerra apenas aumenta o ódio e multiplica a vingança.

“O meu pensamento vai para a Palestina e Israel”, começou por afirmar.

Francisco diz que a “situação em Gaza é desesperada” e pediu para que “seja feito o possível para evitar uma catástrofe humanitária”.

“Inquieta o possível alargamento do conflito quando no mundo já estão abertas tantas frentes bélicas”, prosseguiu.

O Papa pediu “que se calem as armas e que se escute o grito de paz dos povos, e das crianças”.

Francisco garante que “a guerra não resolve nenhum problema, apenas semeia morte e destruição, e aumenta o ódio e multiplica a vingança”. “A guerra elimina o futuro”, acrescentou.

[notícia atualizada às 09h46 de 18 de outubro de 2023]