Papa telefona à paróquia de Gaza a pedir: "Tenham coragem"

O Papa Francisco telefonou no domingo à paróquia de Gaza, a pedir que “tenham coragem”. Num pequeno vídeo, divulgado esta segunda-feira, aparecem o padre Yusuf e duas religiosas, uma delas, a irmã Nabila Saleh, na conversa breve com o Papa agradece a oração e o incentivo do Papa.

“Muito obrigada Santo Padre, reze por nós”, pediu a religiosa, que falou com o Vatican News sobre a importância que este contacto teve para todos.

“O Papa garantiu que estamos nas suas orações e que conhece o sofrimento que estamos vivendo. Quis saber quantas pessoas estão abrigadas dentro das estruturas paroquiais. Há cerca de 500, entre doentes, famílias, crianças, pessoas com deficiência e palestinianos que perderam tudo."