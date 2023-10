Padre Jardim Moreira: “Ter filhos em Portugal é ser pobre"

Jardim Moreira pede ao Governo que "ouça as pessoas, que permita a participação das pessoas e trabalhe com elas , abrindo o diálogo às instituições, às empresas e à sociedade civil".

O também pároco de São Nicolau e da Vitória, no Porto, diz que a "pobreza tem muitas facetas e causas pluridimensionais” e que a resposta “tem de envolver o desenvolvimento integral do ser humano".

"Temos os idosos - uns milhares - que já trabalharam e não podem agora trabalhar e ainda temos os deficientes que também não podem trabalhar”, nota, acrescentando: "Cuidado: não é totalmente verdade que a pobreza se resolve com emprego. Não resolve”, reforça.

"A maioria dos pobres são crianças e jovens que não podem trabalhar e são membros de uma família. Portanto, quem é pobre são as famílias ."

O padre Jardim Moreira refuta, assim, a tese de que o problema da pobreza se resolve com emprego. “Há por aí ideologias que dizem que o problema da pobreza se resolve com emprego, mas nós temos 12 por cento dos pobres que são empregados, e, portanto, isso não é completamente verdade”, argumenta.

O presidente da EAPN verifixa que "tende-se a resolver o problema da pobreza com dinheiro, quando " o problema não é de dinheiro" , mas sim de "desenvolvimento integral do ser humano ".

130 inciativas em semana e meia

No âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se assinala a 17 deste mês, a Rede Europeia Anti Pobreza (EAPN Portugal) promove, nos próximos dias, um conjunto vasto de iniciativas. Serão mais de 130, entre esta segunda-feira e o dia 24, co o objetivo de “sensibilizar a população para a pobreza e a exclusão social” ,e ao mesmo tempo, apelar " à participação e ativismo".



A organização aproveita a data para reforçar a ideia da "urgência no combate à pobreza" e da necessidade de se apostar na ação.

Coimbra é um dos locais que vai acolher parte das iniciativas que vão assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, através do XV Fórum Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro.