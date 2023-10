Manuel Antunes: ​"Temo pela sobrevivência do SNS"

A Cáritas de Coimbra atende por ano cerca de 15 mil pessoas, cobrindo praticamente todas as áreas sociais. Manuel Antunes aponta uma crescente procura de ajuda das pessoas que têm na rua a sua morada: “Notamos que é na área de apoio na rua que temos cada vez mais procura de pessoas que estão no fim da linha. Os pedidos estão a aumentar subitamente,”

Na semana em que o Governo entregou o Orçamento do Estado no Parlamento e em vésperas do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, Manuel Antunes insiste ainda nos alertas quanto à sobrevivência de muitas instituições particulares de solidariedade social.

A Caritas diocesana de Coimbra tem 126 serviços diferentes espalhados por todo o território do distrito e ainda de mais nove concelhos de outros cinco distritos, perifericamente, e cobre praticamente todas as áreas sociais. Mas nós notamos que é na área de apoio na rua que temos cada vez mais procura. Procura de pessoas que estão no fim da linha, que não conseguem cobrir as suas despesas e de outras pessoas que não conseguem mesmo comprar o pão de que precisam. Estes tipos de pedidos, que não eram bem o nosso ADN, estão a aumentar, subitamente, e estamos a fazer o possível no sentido de conseguir corresponder às necessidades. Mas os pedidos, para além disto, estão a ser muito mais intensos do que eram até há pouco tempo.

A realidade social de Coimbra não é muito diferente da do resto do país. Por onde passa nesta altura a ajuda da Cáritas?

Houve, recentemente, uma atualização das comparticipações da Segurança Social e isso, naturalmente, melhorou muito o Orçamento, mas não chegou para cobrir o atraso que tem sido registado nos últimos anos. Há muito tempo que não eram atualizadas as comparticipações da Segurança Social e, portanto, todas as instituições deste tipo estão a ter grandes dificuldades, algumas até de sobrevivência. Não é o nosso caso ainda, mas vamos ver o que é que nos traz o futuro.

Como compreendem, eu não tenho um conhecimento global e pormenorizado do Orçamento para 2024 apresentado na Assembleia da República. Nem sequer segui na íntegra a apresentação pública. Portanto, tenho dúvidas sobre muitas coisas. Não me parece que o Orçamento dê uma resposta cabal aos problemas que as IPSS em geral e a Cáritas de Coimbra em particular têm no presente.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse que o Orçamento do estado para 2024 protege o futuro. Do que já se conhece do documento, está-se de alguma forma a esquecer o presente de grande dificuldade?

Nesse aspeto, também temos algumas dificuldades, mas fazemos aquilo que podemos. Um dos pedidos é para uma dívida de alojamento no valor de 395,21 euros e o outro é no valor de 794,50. Chegou-me mesmo agora o pedido de aprovação. Naturalmente, vou dar a aprovação. O fundo solidário da Universidade também vai ajudar a comparticipar essas despesas.

É uma pergunta muito oportuna porque a responsável por este centro do CAS acabou de me enviar também um pedido para apoio a dois estudantes que estão nessas condições. Para eles poderem concorrer a bolsas e tudo, têm que dar provas de que não têm dívidas e, portanto, recorrem a nós. Estamos a fazer isso, de certo modo, em apoio também ao sistema da própria universidade, o Sazu, no sentido de apoiarmos até onde pudermos. Mas, muitas vezes, as dívidas são para além daqueles valores que nós podemos comparticipar. Com outras associações e com outras instituições do mesmo género vamos tentando fazer esse apoio, mas subsistem as dúvidas sobre se esse apoio que damos agora é suficiente porque dar pão hoje não significa matar a fome para amanhã, não é?

Coimbra é um grande centro estudantil. Os alunos também sofrem com os problemas do alojamento? Têm chegado pedidos nesta área?

Nós temos um CAS, que é um centro de apoio social, que ajuda as famílias com dificuldades e um dos pedidos comuns é exatamente o da ajuda no pagamento de rendas. Mas nós aí temos fundos muito limitados, e, portanto, podemos fazer uma ajuda temporária e momentânea. Não temos muito mais do que isso. Este é um dos setores em que as necessidades estão a aumentar claramente.

As dificuldades no acesso à habitação também são uma das prioridades?

Poderemos estar perante a iminência de uma tempestade perfeita com a manutenção da inflação, a não descida das taxas de juros e, agora, mais um conflito, o do Médio Oriente, com efeitos imediatos ao nível, por exemplo, do preço do petróleo. O pior poderá estar para vir?

Estão a atingir agora esses valores. Estamos a falar daquelas coisas de rotina, como os lares, como as creches, como os centros de dia, que perderam muitos utentes durante a pandemia e que agora estão praticamente aos níveis anteriores, aos níveis de 2019. Mas o que acontece é que têm aumentado os pedidos noutras áreas, sobretudo deste apoio social ocasional de que estávamos a falar anteriormente. Ssão muito mais agora do que eram antes da pandemia. Portanto, no final a sobrecarga financeira para as instituições é muito maior do que era antes.

Até estão a aumentar. Houve serviços sociais em que se registou, claramente, uma quebra com a pandemia, mas, neste momento, estamos quase lá, no número de utentes que tínhamos anteriormente. A Cáritas diocesana de Coimbra atende mais ou menos 15 mil pessoas por ano.

Os últimos anos têm sido particularmente difíceis. Em 2020, em plena pandemia, foram muitos os relatos do aumento diário de pedidos de ajuda. Nnesta altura, as solicitações estão ao mesmo nível?

Aquilo que eu chamo de inflação para 2022 e 2023 da Cáritas Diocesana andou aí pelos 17%. Isso tem muito a ver com o custo das energias, mas também com os aumentos sucessivos - o que é bom - nos vencimentos. E as comparticipações das pessoas nos lares, nas creches e nos jardins de infância não têm tido, de maneira nenhuma, o mesmo crescimento. Pelo contrário, todos os dias recebemos pedidos por causa das dificuldades das famílias, por causa das questões das rendas das casas e outro tipo de despesas que elas não podem comportar.

Estamos a tentar gerir isso da melhor maneira que podemos. Acreditamos que se não houver uma intervenção mais musculada do Estado, no sentido de suportar as instituições - esta e as outras -, todas correm os mesmos riscos em termos de suporte da Segurança Social. Se nada for feito, estas instituições vão ter cada vez mais dificuldades e temos conhecimento de algumas que já faliram ou estão em processo de falência.

Num momento em que aumentam os pedidos de ajuda e diminui a capacidade de resposta, a "chave" tem mesmo a ver com a sustentabilidade. Que áreas específicas - já tem falado de algumas - é que estão a criar maior pressão nesta fase?

Basicamente, todas as áreas. Como disse, temos 24 milhões de euros de 0rçamento e quase 16 milhões vão para os nossos funcionários, ou seja, são 75 por cento. Temos quase mil funcionários e, por isso, parte do orçamento é para a despesa com pessoal. É o caso, por exemplo, do anunciado aumento do salário mínimo, que é o que ganha a maior parte dos nossos funcionários, como os assistentes e os auxiliares. O aumento do salário mínimo em 2024 é à volta de 7,89%.

Eu não estou contra o aumento do salário mínimo, porque as pessoas têm essa necessidade. Só estou a dizer que para a instituição isso é um aumento muito superior àquele que tem havido nas compartições da Segurança Social. É preciso não esquecer - e é preciso que o Estado e o Governo não se esqueçam - que o serviço que fazemos é um serviço que constitucionalmente pertence ao Estado. Portanto, nós precisamos do apoio do Estado e o Estado sabe que o dinheiro investido aqui é um dinheiro que tem rendimento total, não há aqui coisas paralelas e despesas paralelas que possam indiciar um mau uso dos dinheiros. Houve uma atualização, houve um novo acordo social no princípio do mês de setembro, mas ainda não é suficiente para cobrir os custos das instituições e há que fazer uma auditoria para saber exatamente aquilo que é preciso fazer para que estas instituições não desapareçam. Se desaparecerem, então a situação social do país vai-se complicar tremendamente.