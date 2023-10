Vaticano. “Ataque do Hamas foi desumano, mas a legítima defesa de Israel não pode atingir civis”

O secretário de Estado do Vaticano reafirma que a Santa Sé ”está pronta para toda e qualquer mediação que seja necessária”. Entrevistado pelos media da Vaticano, o cardeal Pietro Parolin manifesta preocupação pelas vítimas civis dos bombardeamentos em Gaza e pede “proporcionalidade na legítima defesa por parte de Israel”.

Pietro Parolin considera necessário “recuperar o sentido da razão, abandonar a lógica cega do ódio e rejeitar a violência como solução”.

Recorda que “é direito de quem é agredido poder defender-se, mas a legítima defesa também deve respeitar o parâmetro da proporcionalidade.”

Apesar de desconhecer qual é a atual margem de diálogo entre Israel e a milícia palestiniana do Hamas, o número dois do Vaticano espera que as conversações aconteçam “imediatamente e sem demora”, para se evitar mais derramamento de sangue, “como está a acontecer em Gaza, onde há muitas vítimas civis inocentes na sequência dos ataques do exército israelita.”