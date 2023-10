“Gritemos à Mãe do Céu que queremos paz”, pede D. Américo Aguiar em Fátima

“A esta hora que estamos aqui, mais ou menos descansados, contentes e felizes, há crianças, homens, mulheres, idosos a fugir na terra de Jesus, a fugir da guerra, da morte e da violência”, declarou esta sexta-feira D. Américo Aguiar, pedindo que “rezemos pela Paz no mundo, rezemos pela Paz na Ucrânia, pela Paz na Terra Santa.”

Num santuário de Fátima, repleto de peregrinos de vários continentes, o cardeal Aguiar afirmou: “Não está tudo bem. Durante a Covid tínhamos um lema que dizia ‘Vai ficar tudo bem’, mas não está tudo bem. A esta hora, há homens, mulheres e crianças a fugir da morte e da guerra na Ucrânia, na Terra Santa e noutros países. Rezemos, gritemos à Mãe do Céu que queremos paz!”

Em diálogo com os peregrinos, D. Américo pediu “que a paz saia da nossa boca, das nossas palavras e também do nosso coração” e que “sejamos nós também construtores dessa mesma paz”. O bispo eleito de Setúbal também não esqueceu o “cemitério em que consiste o Mediterrâneo”, pedindo que “sejamos capazes de converter esse cemitério do Mediterrâneo numa autoestrada de amor que permita a construção de sonhos, de famílias, de alegria e de felicidade nesta velha Europa que somos.

A password para o reino dos Céus

Durante a homilia da missa aniversária das aparições de 13 de outubro, D. Américo Aguiar elogiou a fé inabalável de multidões de peregrinos, homens, mulheres, jovens e crianças que enfrentam o calor e o frio, o sol e a chuva, o chão duro do recinto, os quilómetros das nossas estradas, feitos a pé, de carro ou autocarro. “Somos peregrinos de Fátima, unidos pelo Amor a Nossa Senhora” e verificamos que “em Fátima não há estrangeiros, nem fronteiras.” Depois, dirigindo-se a todos e a cada um, acrescentou: “Fátima sois vós!”.

A propósito do Evangelho desta celebração, em que Jesus entrega “a chave do reino dos Céus”, D. Américo comenta: “Se fosse hoje, Jesus não entregava nenhuma chave, entregava uma password para o acesso ao Céu. E sabem qual é a password do reino dos Céus? É a palavra amor.” E citando o próprio Papa Francisco, concluiu: “Rezemos e escutemos, coloquemos o nosso ouvido no coração de Deus e sejamos amor. Sejamos essa password para o reino dos Céus”.