Bispo do Porto apela à oração pela paz na Terra Santa

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, apela à oração pela paz na Terra Santa, na sequência do agravamento da guerra entre Israel e o grupo palestiniano Hamas.

D. Manuel Linda associa-se desta forma ao pedido do patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, que em nome dos bispos da Terra Santa pediu que, na terça-feira, se celebre um dia de jejum e oração pela paz no Médio Oriente.

Na sua nota, o bispo do Porto lembra que o cardeal “sugeriu mesmo que, onde for possível, se inclua a adoração eucarística e recitação do rosário” e adianta que, “perante a gravidade dos factos já acontecidos e do que poderá vir a verificar-se nos próximos dias”, também decidiu associar-se “a este pedido”.

O bispo convida “toda a Diocese do Porto a elevar, ao Pai comum, súplicas pela contenção entre as partes, paz duradoura e salvaguarda dos valores típicos de uma humanidade adulta sob o ponto de vista cívico e moral”.

Entretanto, os líderes religiosos do Porto refirmam amizade mútua e vontade de paz para o Médio Oriente.

De acordo com informação da Diocese do Porto, na tarde de quarta-feira, o bispo do Porto reuniu com o presidente da Assembleia Municipal do Porto, também em representação do presidente da Câmara, e com os responsáveis máximos das Comunidades Muçulmana e Judaica do Porto, nas instalações desta última.

A Diocese dá conta de que foi “num clima de forte respeito e amizade recíproca, que todos reconheceram que o recente conflito entre o Hamas e o Estado de Israel não é uma guerra religiosa entre o Islão e o Judaísmo e vice-versa”.

“Por isso, os líderes destas Comunidades reafirmaram a determinação de, aqui no Porto, continuarem unidos, amigos e colaboradores entre si, como vem acontecendo desde há muito”, conclui a informação.