Diocese do Porto. Mais de 40 concertos em igrejas de 10 concelhos

Está de regresso o Festival Internacional de Órgão e Música Sacra da Área Metropolitana e Diocese do Porto (FIOMS).

A terceira edição arranca já na sexta-feira, dia 19 prolongando-se por um mês até 19 de novembro.

Estão previstos 44 concertos em outras tantas igrejas da diocese, situadas em 10 municípios da região do Grande Porto.

De acordo com a organização "o FIOMS está empenhado em colaborar com diversas entidades públicas e privadas da região para criar uma oferta cultural que atenda às necessidades especificas de cada localidade". Filipe Veríssimo acrescenta que "o objetivo é enriquecer culturalmente as comunidades locais e contribuir para o desenvolvimento turístico da Área Metropolitana do Porto".

Por sua vez, o Cónego António Coelho, Vigário-geral da Diocese lembra que o festival está "inserido numa região que acolhe mais de uma centena de órgãos de tubos, e com um enorme potencial de desenvolvimento turístico", e adianta que "o FIOMS poderá contribuir de maneira excecional para a afirmação da região não apenas a nível nacional, mas também internacional". "Este festival coloca a região na rota dos grandes Festivais Internacionais de Órgão e Música Sacra, consolidando a sua posição como um destino cultural de destaque", acrescenta o responsável.

Amarante, Arouca, Gondomar, Felgueiras, Maia, Oliveira de Azeméis, Porto, Valongo, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde, são os 10 concelhos envolvidos na terceira edição do FIOMS.