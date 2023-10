Jornadas Nacionais de Catequistas vão “Olhar o Novo Itinerário” de iniciação à vida cristã

“Olhar o novo Itinerário - Iniciação à vida cristã: os alicerces da fé” é o mote para as Jornadas Nacionais de Catequistas, marcadas para os dias 21 e 22 de outubro, em Fátima.

A iniciativa é promovida pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC) e faz parte do caminho de receção e divulgação do novo Itinerário para a Catequese, editado pela Conferência Episcopal Portuguesa em 2022.

Em declarações ao EDUCRIS, a coordenadora do Departamento de Catequese no SNEC, irmã Arminda Faustino, explica que “precisamos de olhar o novo itinerário. Determo-nos sobre ele”.

“Este é o primeiro encontro, a nível nacional, para o qual convocamos todos os catequistas para fazer este exercício de olhar este documento estruturante da catequese em Portugal”, assinala.

Sublinhando que “já foram distribuídos alguns milhares de exemplares pelos catequistas” e “muitas dioceses foram realizando ações de formação para dar a conhecer o novo Itinerário”, a irmã Arminda Faustino assinala que a iniciativa em Fátima vai “debruçar-se acerca do modo mais prático de como fazer esta iniciação cristã e procurarmos juntos as raízes da fé para pensarmos, rezarmos e levar à ação”.

Segundo a coordenadora do Departamento de Catequese no SNEC, o novo Itinerário procura “colocar em ação as famílias, os pais, ir à procura, atrair a Cristo todos e fazer um acompanhamento próximo” num “trabalho exigente e conjunto de todos os agentes da pastoral onde se inserem também os catequistas”.

“Temos que fazer uma catequese de acompanhamento, de cuidado, procurando o ritmo de cada um na descoberta, leitura e releitura do encontro com Jesus Cristo em cada um”, defende.

Programa das Jornadas

As Jornadas Nacionais de Catequistas começam no próximo dia 21 de outubro, no salão do Bom Pastor, em Fátima, com a intervenção do padre Juan Carlos Carvajal Blanco, presidente da Associação de Catequetas de Espanha e diretor do Departamento de Evangelização e Catequese da Universidade Eclesiástica São Dámaso, que analisa o tema “A Catequese na nova etapa da Evangelização”.

Segue-se, pelas 12h00, a conferência “As grandes intuições do Itinerário” por D. António Moiteiro, bispo de Aveiro e vogal da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF).

Depois de almoço, os catequistas vão aprofundar “Tempo a Tempo” - o próprio Itinerário com o auxílio da equipa que ajudou a criar a nomenclatura da catequese.

A irmã Isabel Martins apresentará o “Despertar da Fé”, o padre Paulo Alves a “Iniciação à Vida Cristã”, o padre José Henrique Pedrosa o “Aprofundamento Mistagógico” e o padre Tiago Neto o “Discipulado Missionário”.

Pelas 17h30 os catequistas são convidados a participar em dois ateliers práticos sobre os “Tempos do Itinerário”.

Na manhã de domingo, dia 22 de outubro, o padre Carlos Manuel Patrício de Aquino, pároco e coordenador diocesano da Pastoral Litúrgica no Algarve apresenta a conferência “O lugar dos Sacramentos no Itinerário”.

O encontro termina às 12h30, com a celebração da Eucaristia, na Basílica da Santíssima Trindade, presidida por D. António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real e presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé.