JMJ Lisboa. Governo gastou 18 milhões, houve 48 ajustes diretos

O Governo gastou com a organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa 18 milhões e 245 mil euros, o que corresponde a cerca de 91% do que tinha sido orçamentado para o evento, 20 milhões de euros.

Do total gasto, cerca de 15 milhões de euros resultaram de cinco concursos públicos. Para além disso, houve 48 contratos por ajuste direto, num total de cerca de 2,25 milhões de euros.

Os números foram apresentados esta terça-feira pela ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, no Parlamento.



As maiores fatias do dinheiro gasto em ajustes diretos foram para os serviços de som e imagem, mais de 620 mil euros, e despesa com sanitários e serviços de limpeza, mais de 28 mil euros. Cerca de 130 mil euros foram adjudicados à empresa Spormex, pelo fornecimento de equipamentos e mobiliário.

Com a Vista Alegre Atlantis foi celebrado um contrato no valor de 33.900 por 100 reproduções cerâmicas. Um outro contrato de 18 mil euros foi celebrado com Marise Francisco, para ajudar a coordenar a equipa da Jornada Mundial da Juventude.

A JMJ, considerado o maior evento da Igreja Católica, realizou-se entre 01 e 06 de agosto, em Lisboa, presidida pelo Papa Francisco, que fez ainda uma deslocação ao Santuário de Fátima.

Na JMJ Lisboa 2023, participaram 1,5 milhões de pessoas, de acordo com os números da organização.

