Papa Francisco sobre violência em Israel e Gaza: "Toda a guerra é uma derrota"

“Sigo com apreensão e dor o que está a acontecer em Israel, onde a violência explodiu rapidamente, causando centenas de mortos e feridos”, disse o Papa este domingo de manhã, na Praça de São Pedro.

“Que parem os ataques e se calem as armas, por favor. E que se compreenda que o terrorismo e a guerra não conduzem a qualquer solução, apenas à morte e ao sofrimento de muitos inocentes. A guerra é uma derrota, toda a guerra é uma derrota”, disse Francisco no final do Angelus.

O Santo Padre expressou a sua proximidade às famílias das vítimas e disse rezar por todos os que estão a viver horas de terror e angústia. “Rezemos para que exista paz em Israel e na Palestina”, pediu.

As palavras do Papa Francisco surgem um dia depois de o grupo de militantes palestinianos Hamas ter lançado um ataque surpresa contra território israelita por terra, ar e mar, gerando uma contraofensiva hebraica contra a Faixa de Gaza e posições do Hezbollah no Líbano.

Mais de 300 civis israelitas morreram e há 1.864 feridos, indicam os últimos dados das autoridades hebraicas. Do lado palestiniano, o Ministério da Saúde de Gaza confirma a morte de 313 pessoas, a par de 1.990 feridos.

Israel adianta que cerca de 400 militantes do Hamas já foram mortos em bombardeamentos contra a Faixa de Gaza.