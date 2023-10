Sínodo dos Bispos arranca esta quarta-feira no Vaticano

Tem início esta quarta-feira a décima sexta Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, sob a presidência do Papa Francisco.

Trata-se da primeira sessão desta Assembleia, que decorre de 4 a 29 de outubro, com o tema "Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação, missão". A segunda etapa decorrerá em 2024.

Dois portugueses integram a Comissão de Comunicação do Sínodo. Um deles, o padre Paulo Terroso, diz à Renascença que esta é uma fase “determinante” do Sínodo.

“Esta é uma fase determinante, mas é a primeira de duas assembleias”, diz, partilhando a alegria e o entusiasmo por viver esta hora, também “como um momento de oração e de escutar aquilo que o Espírito Santo tem a dizer à Igreja e aos participantes do Sínodo”.

Apesar de reconhecer que existe alguma resistência à mudança e “algumas dificuldades e tensões”, o sacerdote considera “muito exagerado” falar-se da possibilidade de um “cisma” por causa das “reformas em curso”.

“O pensar em algo como um cisma na Igreja - quando pensássemos isso - devíamos sentir assim uma dor de alma, um cortar de coração”, refere.

Na visão do sacerdote da Arquidiocese de Braga, “a coisa que mais pode ferir a Igreja, de facto, são as divisões, é a divisão, é o conflito, é tudo isso e, portanto, eu acho isso absolutamente exagerado”.

Ressalvando perceber o realismo e também a problemática de alguns temas mais específicos, o padre Paulo Terroso considera que, se houver algum risco no sentido da divisão, “é porque nós não fomos capazes de escutar a voz do espírito”.

Momento histórico e decisivo

Já Leopoldina Reis Simões, que também integra a equipa de comunicação, fala num momento histórico e decisivo para o futuro da Igreja.

“O Sínodo - e também digo isto do ponto de vista comunicativo, daquilo que nos é pedido - não é para melhorar a imagem da Igreja, mas para melhorar a Igreja e a presença da Igreja no mundo, como instituição e como corpo de crentes”, nota.

“Tem sido referido que vivemos um momento histórico, único. A Igreja tem tido muitos momentos importantes; este é muito importante para nós, hoje, e para o futuro”, acrescenta.

“As mudanças”, diz, “já começaram, são visíveis, e são uma resposta ao que saiu do Concílio Vaticano II”.

“A meu ver, julgo que já não estamos iguais. Ao longo destes dois anos, já se foram vendo algumas mudanças - na minha maneira de ver – muitas a partir das decisões do Santo Padre e que, depois, em cada Igreja local foram chegando, foram sendo adaptadas, talvez a maior abertura, as tais questões, por exemplo, que vemos neste Sínodo de forma inédita de uma maior valorização dos leigos e das mulheres. Não é uma coisa de agora, é um pedido que já vem desde os tempos do Concílio Vaticano II, mas que agora, em concreto, estamos mesmo a verificar”, sublinha.