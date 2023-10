Para Francisco: “O Sínodo não é um parlamento nem um campo de batalha ideológica”

“Não estamos aqui para realizar uma reunião parlamentar nem um plano de reformas. O protagonista é o Espírito Santo. Estamos aqui para caminharmos juntos com o olhar de Jesus, que bendiz o Pai e acolhe os que estão cansados e oprimidos”, disse o Papa, esta quarta-feira, na Praça de São Pedro.

Na abertura do Sínodo dos Bispos, Francisco deixou claro que não quer esquemas, “feitos de estratégias humanas, cálculos políticos ou batalhas ideológicas” e convidou os participantes a discernir o presente para ser “uma Igreja que, no meio das ondas por vezes agitadas do nosso tempo, não desanima, não procura escapatórias ideológicas, não se barrica atrás de convicções adquiridas, não cede a soluções cómodas, nem deixa que seja o mundo a ditar a sua agenda”.

Na homilia da missa, Francisco afirmou que o dever primário do Sínodo é centrar o olhar em Deus, “para sermos uma Igreja que olha, com misericórdia, a humanidade, que escuta e dialoga, que abençoa e encoraja, que ajuda quem busca o Senhor, que excita benevolamente os indiferentes, que abre caminhos para iniciar as pessoas na beleza da fé. Uma Igreja que tem Deus no centro e, consequentemente, não se divide internamente e nunca é dura externamente”. No fundo, “uma igreja aberta a todos, todos, todos”, acrescentou.