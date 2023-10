Nova exortação apostólica do Papa é para ser "levada a sério"

Quatro de outubro, dia de São Francisco de Assis, foi a data escolhida para a publicação da nova exortação apostólica "Laudate Deum" (Louvai a Deus). No documento o Papa lamenta que não se esteja a reagir “de modo satisfatório” à crise climática, e diz que o mundo “está a desmoronar e talvez a aproximar-se de um ponto de rutura”.

Em entrevista à Renascença, o padre Tony Neves, missionário espiritano e jornalista, que acompanha de perto estas temáticas, fala da oportunidade do documento se conhecido a tempo da próxima cimeira do clima, que vai decorrer no Dubai.

Que novidades destaca deste novo documento do Papa?

"Laudate Deum", ou "Louvai a Deus", esta exortação apostólica do Papa Francisco tem como primeira novidade o facto de ser uma exortação apostólica e não uma encíclica, como foi a "Laudato Si", e tem também como novidade o querer confirmar em absoluto as afirmações e convicções que estavam expressas já em 2015, na "Laudato Si".

O Papa fala do maltratado planeta, que apesar de tudo é a nossa casa comum, e apresenta as alterações climáticas como um dos principais desafios, talvez o maior, que a sociedade e a comunidade global têm que enfrentar.

Claro que há muita gente que não aceita, o grupo dos negacionistas é forte e é atacante, mas acho que a ciência explica, e os dados objetivos também, que as mudanças climáticas estão aí e estão para ficar. Parecem já irreversíveis algumas das consequências dramáticas destas alterações, e há que fazer alguma coisa.

O Papa diz de uma forma muito clara que tudo está interligado e ninguém se salva sozinho…

E faz uma crítica clara ao paradigma tecnocrático, que considera o maior responsável por termos chegado onde chegamos, e pede que haja fé também nisto, acreditar que a criação de Deus e é sagrada e a Terra é a nossa casa comum que temos de proteger. Insiste, mais uma vez, na relação entre a ecologia e os mais pobres, o melhor do mundo são as pessoas, são as pessoas pobres que é urgente defender, e ao contrário do que muitos dizem que mudar, combater as energias fósseis é criar desemprego à toa e criar problemas, não, neste momento a situação dramática em que vivem muitas pessoas que são vítimas já destas alterações climáticas provam que já está a acontecer. O povo está a sofrer muito, é preciso mudar e estamos num momento decisivo. Temos que mudar.

Depois há também uma novidade que é a contestação da forma como o mundo tem gerido estas coisas e as sucessivas COP, as conferências do clima, têm decidido coisas interessantes, mas não têm conseguido levar à prática.

E acho que é que é uma escolha óbvia do Papa Francisco publicar este documento neste 4 de Outubro porque estamos a poucos meses da grande COP que vai ter lugar no Dubai, ainda por cima num país que tem tanto, tanto petróleo, tantas energias fósseis, mas ao mesmo tempo está a fazer algum esforço para avançar para energias limpas. Por isso, acho que todas essas coisas são fundamentais e, sobretudo, o Papa insiste: é a luz da fé que as questões climáticas se podem resolver, porque termina assim: ‘um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo’.