Fátima. Cardeal D. Américo Aguiar preside à peregrinação de outubro

O cardeal D. Américo Aguiar, que entrará em Setúbal como bispo diocesano no dia 26 de outubro, vai presidir à Peregrinação Internacional Aniversária de outubro.

D. Américo presidirá pela segunda vez a uma grande peregrinação na Cova da Iria, e este ano - assinala o Santuário - “com um especial significado, já que presidiu à Fundação JMJ Lisboa 2023, responsável pelo evento que mobilizou em Portugal cerca de um milhão e meio de jovens, de 1 a 6 de agosto, em Lisboa”.

Com 49 anos, o recém-criado cardeal português, com direito a voto no próximo conclave que elegerá o novo Papa, é natural da diocese do Porto onde desempenhou vários serviços, entre os quais o de vigário-geral do bispo do Porto e Presidente da Irmandade dos Clérigos, entre 2011 e 2020.

D. Américo Aguiar que foi presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia é atualmente capelão nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses.

Nomeado bispo de Setúbal pelo Papa Francisco, o mais novo cardeal português já afirmou querer ir ao “encontro de todos”, para com todos “fazer caminho”.

Em Fátima vai presidir à última grande peregrinação internacional num ano que “foi marcado pela presença massiva de jovens em Fátima e pelo regresso do Papa Francisco, por vontade própria à Cova da Iria, onde rezou com o Povo de Deus, mas particularmente com jovens com deficiência e jovens reclusos do estabelecimento Prisional de Leiria”, destaca o Santuário.

O programa da peregrinação começa com o terço às 21h30 e prossegue com a Procissão das Velas e a celebração da Palavra, no Altar do Recinto, onde decorrerá uma Celebração da Palavra, que termina com a Procissão do silêncio.

O dia 13 de outubro começa com a recitação do Rosário, às 9h00, na Capelinha das Aparições, após a qual a Imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima seguirá em procissão até ao altar do Recinto de Oração, onde D. Américo Aguiar presidirá à Missa internacional às 10h00, celebração essa que inclui o momento de bênção aos doentes e termina com a procissão do adeus.

Segundo o Santuário de Fátima, para a última grande peregrinação do ano, que assinala a 6.ª Aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos estão inscritos 87 grupos de 29 países.