Papa convoca inédito encontro mundial de crianças, para "aprender com elas"

O Papa anunciou este domingo a convocação de um encontro mundial de crianças, no Vaticano, para “aprender” com elas.

“Desejo anunciar que, na tarde do dia 6 de novembro, no Auditório Paulo VI, vou encontrar-me com crianças de todo o mundo”, disse, após a recitação do Angelus, desde a janela do apartamento pontifício, acompanhado por cinco crianças, em representação dos cinco continentes.

A iniciativa é patrocinada pelo Dicastério para a Cultura e Educação, presidido pelo cardeal português D. José Tolentino Mendonça, com o tema ‘Aprendamos com as crianças’.

“Trata-se de um encontro para manifestar o sonho de todos de voltar a ter sentimentos puros como as crianças, porque quem é como uma criança pertence ao Reino de Deus. As crianças ensinam-nos a limpidez das relações, o acolhimento espontâneo de quem é estrangeiro, o respeito por toda a criação”, precisou Francisco.

“Queridas crianças, espero por todos, para aprender com vocês, também eu”, acrescentou.

O padre Enzo Fortunato, religioso francisco e coordenador-geral da iniciativa, disse ao portal de notícias do Vaticano que o encontro vai contar com delegações de todo o mundo, em particular de “zonas significativas” como a Amazónia, a Síria, Marrocos ou Palestina.

“O Papa quer trazer-nos de volta ao coração do Evangelho”, sublinha religioso, destacando a importância de “acolher, respeitar e estar com as criança”.

Para o responsável, o encontro pode ajudar a recuperar a “relação de confiança” consigo mesmo e com os outros, recordando as situações em que “essa confiança é atraiçoada”.

A iniciativa nasceu por ocasião da publicação do livro “A encíclica das crianças. Reeducar o mundo dos adultos”, cujo prefácio foi assinado pelo Papa Francisco.