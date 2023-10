Papa apela ao diálogo na região de Nagorno-Karabakh

O Papa Francisco mostrou este domingo preocupação com o conflito em curso na região arménia de Nagorno-Karabakh, onde o Azerbaijão aquilo que apelida de uma “operação antiterrorista” e que obrigou à deslocação de milhares de pessoas.

Durante a recitação do Angelus, Francisco deixou um “apelo ao diálogo”. “Que as partes, com a ajuda da comunidade internacional, cheguem a um acordo duradouro que ponha fim à crise humanitária”, disse.

Por ocasião do início do mês de outubro, “o mês do rosário e das missões”, o Papa exortou todos a rezarem o terço. “Rezemos pela paz na martirizada Ucrânia e em todas as terras feridas pela guerra”, disse.

Francisco falou ainda da diferença entre ser pecador e corrupto, lembrando que todos somos pecadores e, por isso, passíveis de redenção, mas que a corrupção mina e leva ao uso de uma máscara e a uma vida de cinismo.